В Волгограде на улице Елецкой построят новую ярмарку

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-13T11:58:56+03:00

Вот так будет выглядеть ярмарка на Елецкой. Фото администрации Волгограда.

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В Ворошиловском районе Волгограда у дома №2-г по улице Елецкой на месте некогда неприглядного рынка начали строить новый. Правда, теперь вместо лотков появятся торговые павильоны, и называться это место будет «ярмарка».

Как уточняют в мэрии Волгограда, ярмарка займет 240 квадратных метров площади.

- Здесь уже стоят торговые павильоны, выдержанные в едином стиле. Рядом установят и торговые ряды (в таком же стиле). Как только позволят погодные условия, рабочие начнут укладывать тротуарную плитку на всем участке, - уверяют в администрации. – Здесь также будут установлены контейнеры для мусора, санузел, контрольные весы и система видеонаблюдения.

Говорят, торговать здесь будут в основном продукцией местных сельхозтоваропроизводителей. На площадке смогут предоставить места 30-ти фермерам.

Всего, как уточняют в мэрии, в Волгограде уже утвердили 33 площадки под подобные ярмарки. Напомним, работать ярмарки отныне будут с 1 апреля по 30 ноября и не три дня в неделю, а ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU