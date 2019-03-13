2019-03-13T11:40:54+03:00
Общество

Волгоградские трассы от снега чистят 114 спецмашин

За минувшие сутки они израсходовали 1250 тонн реагентов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФКУ Упрдор Москва – Волгоград.Фото ФКУ Упрдор Москва – Волгоград.
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К 13 марта, после весеннего потепления, в Волгоградскую область вернулась зима: регион засыпало мокрым снегом вперемешку с дождем. Да так, что дорожникам пришлось вывести на расчистку трасс дополнительную технику. Как рассказали «КП-Волгоград» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, с ночи на трассах дежурят 114 единиц техники. Большую часть спецмашин направили в южные и центральные районы области.

- Всего на дорогах регионального значения работала 51 единица: 29 КДМ, 12 погрузчиков, бульдозеры, автогрейдеры, тракторы. Они высыпали 196 тонн песко-соляной смеси, из них 126 тонн – на дороги Фроловского района, где из-за перепадов температур все покрылось льдом.

На помощь региональным дорожникам пришло и Упрдор Москва – Волгоград. Они вывели на волгоградские трассы еще 63 спецмашины, которые израсходовали 1053 тонны реагентов.

- Мониторинг дорожной ситуации ведется в круглосуточном режиме. Данные поступают в том числе с постов метео- и видеонаблюдения, установленных вдоль магистралей, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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