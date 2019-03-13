2019-03-13T11:28:14+03:00
Происшествия

В Волжском пьяный бомж с гранатой угрожал взорвать многоэтажку

Мужчину обезвредили и арестовали
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Жителей многоэтажки, расположенной по улице Кирова в Волжском, вчера, 12 марта, напугал бездомный мужчина. Нетрезвый бомж вошел в подъезд и размахивая предметом, похожим на ручную гранату, стал угрожать, что всех взорвет. Люди вызвали полицию.

- Сообщение о мужчине с гранатой поступило в полицию примерно в два часа дня. На место тут же выехал наряд патрульно-постовой службы и сотрудники городского Управления ФСБ. Они задержали нарушителя, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

«Террористом» оказался 35-летний мужчина без определенного места жительства.

- Как показала экспертиза, проведенная специалистами Экспертно-криминалистического центра, предмет, которым размахивал волжанин, действительно ручная осколочная граната РГН, пригодная к использованию. По словам мужчины он нашел ее на улице, - уточняют в региональном Главке. - Решается вопрос о возбуждении уголовно дела «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Грозит теперь этому бездомному до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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