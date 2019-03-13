2019-03-13T11:04:46+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали двух юношей, распространявших героин

Парни приехали из Средней Азии и стали продавать наркотики через «закладки»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Парни приехали в Волгоград из Средней Азии. Теперь останутся здесь лет на 20, в колонии.Парни приехали в Волгоград из Средней Азии. Теперь останутся здесь лет на 20, в колонии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В Волгограде на распространении наркотиков поймали двух молодых парней – одному 19 лет, второму едва исполнилось 20. Оба – выходцы из Средней Азии. В Волгограде имеют только временную регистрацию. Но теперь на ближайшие десятилетия их местом обитания станет колония. Парней задержали с героином.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, молодых людей заметили у дома по улице Батова в Тракторозаводском районе сотрудники патрульно-постовой службы. Парни явно искали места для «закладок». И точно. Когда их задержали вместе с сотрудниками наркоконтроля у них нашли пакетики с наркотиками.

На квартире, которую снимали юные мигранты, полиция нашла уже подготовленные к продаже расфасованные пакетики с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в свертках была наркотическая смесь, содержащая героин, весом почти 70 граммов. Это считается крупная партия.

- Молодые люди уже признались, что зарабатывали на продаже наркотиков. И указали все «тайники», куда спрятали дозы, - говорят в ведомстве. – На них завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств».

Этим парням грозит до 20 лет лишения свободы. Их уже взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде на улице Елецкой построят новую ярмарку
Волгоградские трассы от снега чистят 114 спецмашин
В Волжском пьяный бомж с гранатой угрожал взорвать многоэтажку
В Волгограде объявили аукционы на ремонт тринадцати дорог
В Волгограде водитель «Крайслера» сбил 9-летнего мальчика
В Астрахани поймали браконьеров с 260 кило осетровой рыбы
Волгоградец пытался убить даму сердца за вечеринку с подругами на 8 Марта
Рога и копыта: волгоградская прокуратура закрыла сайты о продаже редких животных
Волгоградцам помогут найти родных и составить генеалогическое древо
На малых реках Волгоградской области взрывают лед для прохождения половодья
Дождь со снегом и туман: волгоградских водителей предупреждают о непогоде
В Волгограде сотруднику УФСИН грозит 12 лет за взятку
В котельной на севере Волгограда установили уникальную систему фильтрации воды
В Волгоград не впустили 12 тонн китайских игрушек
Сарпинский остался без генеральной уборки
Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с маршруткой под Волгоградом