В Волгограде поймали двух юношей, распространявших героин

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-13T11:04:46+03:00

Парни приехали в Волгоград из Средней Азии. Теперь останутся здесь лет на 20, в колонии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В Волгограде на распространении наркотиков поймали двух молодых парней – одному 19 лет, второму едва исполнилось 20. Оба – выходцы из Средней Азии. В Волгограде имеют только временную регистрацию. Но теперь на ближайшие десятилетия их местом обитания станет колония. Парней задержали с героином.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, молодых людей заметили у дома по улице Батова в Тракторозаводском районе сотрудники патрульно-постовой службы. Парни явно искали места для «закладок». И точно. Когда их задержали вместе с сотрудниками наркоконтроля у них нашли пакетики с наркотиками.

На квартире, которую снимали юные мигранты, полиция нашла уже подготовленные к продаже расфасованные пакетики с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, в свертках была наркотическая смесь, содержащая героин, весом почти 70 граммов. Это считается крупная партия.

- Молодые люди уже признались, что зарабатывали на продаже наркотиков. И указали все «тайники», куда спрятали дозы, - говорят в ведомстве. – На них завели уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств».

Этим парням грозит до 20 лет лишения свободы. Их уже взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU