В Волгограде объявили аукционы на ремонт тринадцати дорог

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-13T10:21:17+03:00

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В этом году ремонт дорог начнется, как только на улице установится теплая погода. Чтобы не терять ни дня, администрация Волгограда уже объявила аукционы на ремонт первых 13-ти улиц. Эти участки объединили в четыре лота, и первые извещения о начале приема заявок от потенциальных подрядчиков уже размещены на сайте госзакупок. Участки объединяли в лоты по принципу географической близости.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в один из лотов вошли улицы Дзержинского района: Осипенко, Полоненко и автодорога от улицы Качинцев до улицы Трехгорной. Стоимость работ - почти 31 миллион рублей.

В другой лот попала улица Гремячинская в Красноармейском районе Волгограда. Здесь в границах ул. Удмуртской и Мачтозаводской будет восстановлено покрытие на площади почти 18,5 тысяч квадратных метров. Обойдется такой ремонт в 27,5 миллионов рублей.

Один из самых крупных лотов - контракт на обновление дорог в Тракторозаводском районе Волгограда протяженностью 2,5 километра. В этот лот вошли три объекта – улица Героев Шипки, Гидростроителей и Академика Бардина. На ремонт этих дорог потратят более 85 миллионов рублей.

Деньги на реконструкцию этих дорог выделили Волгограду из региональной казны.

- На многих объектах в перечень работ включены, помимо замены дорожного полотна, восстановление или полная замена тротуаров, остановочных площадок, примыканий второстепенных дорог. А также восстановление колодцев инженерных сетей и бордюров, - уточняют в мэрии.

Всего в этом году будут разыграны 12 лотов. Итоги первых аукционов подведут уже в начале апреля, и сразу подрядчики приступят к работам.

ИСТОЧНИК KP.RU