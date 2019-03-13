2019-03-13T08:58:48+03:00
Происшествия

В Волгограде водитель «Крайслера» сбил 9-летнего мальчика

Под колесами также оказалась 71-летняя бабушка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Две аварии с участием пешеходов произошли в Дзержинском районе Волгограда с разницей в пять минут. Примерно в 15.39 на улице Качинцев 44-летний водитель «Крайслер» сбил 9-летнего мальчика. Но, надо сказать, школьник сам виноват в случившемся. Он был без сопровождения взрослых и решил перебежать дорогу в неположенном месте. В итоге теперь с травмами лежит в больнице.

А через буквально пять минут – примерно в 15.45 - 25-летний водитель «ВАЗ-21074» сбил на улице Исторической 71-летнюю женщину. В этом случае как раз бабушка переходила дорогу по пешеходному переходу, а вот водитель ее не пропустил.

- Женщину с травмой госпитализировали в больницу, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Еще одна авария с пострадашим произошла в Краснооктябрьском районе. Там 47-летний водитель не справился с управлением на дороге и врезался в фонарный столб. Получил сотрясение мозга, к счастью, травма не опасная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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