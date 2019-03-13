2019-03-13T08:48:58+03:00
Происшествия

В Астрахани поймали браконьеров с 260 кило осетровой рыбы

Члены ОПГ устроили нелегальный бизнес на вылове и продаже рыбы, занесенной в Красную книгу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани раскрыли преступную группировку, которая развернула бизнес на вылове и продаже рыбы осетровых пород. Четверо мужчин решили заработать на браконьерстве. Не остановило их даже то, что рыба, которой они промышляли, занесена в Красную книгу РФ. Теперь они за все ответят сполна.

Сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области собрали все факты, доказывающие вину астраханцев. Их обвиняют по статье 258.1часть 3 УК РФ.

Идею подал местный житель. Он пригласил троих своих знакомых заняться браконьерным бизнесом. Один из друзей на лодке ловил рыбу, двое других отвечали за ее транспортировку, а сам «вдохновитель» следил за тем, чтобы на пути его товара не встретились полицейские с проверкой. Но просчитался.

24 октября 2017-го у развилки автодорог «Володарский-Зеленга-Цветное» Володарского района машины астраханцев с ценных грузом остановили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. В автомобилях они нашли тушки осетров, севрюги и белуги общим весом более 260 килограмм. Ущерб оценили в 580 тысяч рублей.

Обвинение браконьерам уже утвердили. Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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