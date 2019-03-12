Волгоградец пытался убить даму сердца за вечеринку с подругами на 8 Марта

СЕГОДНЯ 19:55 2019-03-12T19:55:27+03:00

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Волгоградский областной суд подтвердил приговор 40-летнему жителю Камышина. Его приговорили к семи годам колонии особого режима за попытку убийства знакомой.

Все происходило в ночь с 8 на 9 марта. Мужчина пришел в гости к своей даме сердца. Но женщине было не до кавалера. К ней пришли подруги, с которыми она отмечала женский праздник за бутылочкой вина. Но визитеру это не понравилось, он устроил ей скандал. А когда дама возмутилась, то ударил ей ногой в лицо и сломал нос.

Шокированная таким поведением она спряталась в спальне, но приятель достал ее и там. Он стал душить женщину. От смерти спасла подруга. Она оттащила разбушевавшегося кавалера от жертвы.

Свою вину мужчина признал лишь частично. Мол, подругу не душил, а лишь будил, а она неправильно его поняла. Суд понял ситуацию правильно – осудил камышанина за попытку убийства.

- Обвиняемый пытался оспорить решение суда, но областной суд оставил приговор в силе, - сообщил «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU