Волгоградец пытался убить даму сердца за вечеринку с подругами на 8 Марта
Волгоградский областной суд подтвердил приговор 40-летнему жителю Камышина. Его приговорили к семи годам колонии особого режима за попытку убийства знакомой.
Все происходило в ночь с 8 на 9 марта. Мужчина пришел в гости к своей даме сердца. Но женщине было не до кавалера. К ней пришли подруги, с которыми она отмечала женский праздник за бутылочкой вина. Но визитеру это не понравилось, он устроил ей скандал. А когда дама возмутилась, то ударил ей ногой в лицо и сломал нос.
Шокированная таким поведением она спряталась в спальне, но приятель достал ее и там. Он стал душить женщину. От смерти спасла подруга. Она оттащила разбушевавшегося кавалера от жертвы.
Свою вину мужчина признал лишь частично. Мол, подругу не душил, а лишь будил, а она неправильно его поняла. Суд понял ситуацию правильно – осудил камышанина за попытку убийства.
- Обвиняемый пытался оспорить решение суда, но областной суд оставил приговор в силе, - сообщил «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU