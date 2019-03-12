Рога и копыта: волгоградская прокуратура закрыла сайты о продаже редких животных

СЕГОДНЯ 18:38 2019-03-12T18:38:12+03:00

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Волгоградская прокуратура видимо решила поставить рекорды по числу закрытых сайтов, деятельность которых нарушает закон. На прошлой неделе запретили несколько ресурсов, торгующих запрещенными орудиями лова, на этой неделе в черный список попали 19 порталов, где торговали редкими рыбами и животными. Пользователям предлагалось купить тайменя, нельма, шемая. Среди ассортимента на некоторых страницах были даже части редких животных: рога и копыта северного оленя, клыки моржа.

По закону подобная информация считается незаконной и те, кто ее распространяют попадают по статью уголовного кодекса. Авторов интернет-сайтов вряд ли можно найти, а вот сами ресурсы теперь закрыли через суд.

Правда, интернет-браконьеры могут открыть дубль закрытых сайтов, но это влетит им в копеечку.

ИСТОЧНИК KP.RU