Волгоградцам помогут найти родных и составить генеалогическое древо

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-12T17:59:00+03:00

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Более тридцати волонтеров будут консультировать волгоградцев и вести практические занятия в рамках проекта «Моя история», который поможет каждому составить свое генеалогическое древо. Добровольцы уже прошли специальный курс по единой федеральной программе, научились оцифровывать документы, работать с архивами и открытыми источниками. Теперь волгоградцы смогут обратиться к специалистам и получить помощь в изучении истории своей семьи. Для этого нужно оставить запрос на сайте волонтерыпобеды.рф или отправить заявку по электронной почте.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, в рамках проекта «Моя история» волгоградцев научат искать сведения о своих родственниках. Волонтеры расскажут, как получить доступ к различным документам, и как их правильно обработать. А также о том, какая информация о человеке хранится в архивах и фондах, кто, как и где может ее получить.

К каждому обратившемуся прикрепят добровольца-куратора, который проанализирует ситуацию, составит план поисков, объяснит, с чего начать. Кроме того, волонтер поможет составить официальные запросы.

ИСТОЧНИК KP.RU