2019-03-12T17:04:52+03:00
Общество

Дождь со снегом и туман: волгоградских водителей предупреждают о непогоде

Дорожники готовят технику к работе в неблагоприятных условиях
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дорожники готовы вывести на трассы при необходимости до 156 единиц спецтехники. Фото ФКУ Упрдор Москва-ВолгоградДорожники готовы вывести на трассы при необходимости до 156 единиц спецтехники. Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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Первые дни марта порадовали волгогралцев теплым солнышком и по-настоящему весенней погодой. Но расслабляться рано: на Волгоградскую область надвигается циклон, который принесет с собой похолодание с дождем и снегом.

По данным Гидрометцентра, вечером 12 марта в Волгоградской области ожидают дождь, к ночи температура воздуха опустится и пойдет снег. А в отдельных районах области ко всему этому добавится еще и густой туман – видимость на дорогах до 500 метров. Поэтому дорожные службы уже готовятся к усиленному режиму работы в непогоду.

Как сообщают «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, сейчас на трассах дежурит 43 единицы техники, при необходимости число спецмашин могут увеличить до 156 единиц.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград обращаются к водителям с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию и не препятствовать работе дорожной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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