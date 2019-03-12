В Волгограде сотруднику УФСИН грозит 12 лет за взятку

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-12T16:27:33+03:00

Бывший «опер» за 200 тысяч рублей пообещал уголовнику условно-досрочное освобождение

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В Волгограде под суд пойдет бывший старший оперативного уполномоченный оперативного отдела ФКУ КП № 3 УФСИН России по Волгоградской области. Он обвиняется во взяточничестве.

Как установили следователи СО по Центральному району Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области, этот «опер» в октябре 2018-го получил от осужденного 200 тысяч рублей. За эти деньги он пообещал уголовнику решить вопрос об условно-досрочном освобождении. Кроме того, за 3 тысячи рублей он предоставил зэку выходной за пределами колонии.

Поймали взяточника как раз в момент передачи денег.

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области и ОСБ УФСИН России по Волгоградской области.

- Свою вину экс-сотрудник УФСИН признал частично, - уточняют в областной прокуратуре.

Однако прокуратура, проверив материалы дела, утвердила обвинительное заключение. Дело направили в суд Центрального района. Бывшему стражу порядка грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU