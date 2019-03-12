В котельной на севере Волгограда установили уникальную систему фильтрации воды

СЕГОДНЯ 15:42 2019-03-12T15:42:11+03:00

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Котельная № 849 расположена в Тракторозаводском районе Волгограда. Построена она была в 1966 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалась. Отсюда и постоянные проблемы у потребителей с отоплением и горячей водой. А обслуживает эта котельная 400 объектов, среди которых 297 – многоквартирные дома. Но теперь ей подарили «вторую жизнь». В рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» полностью ее обновили. Во-первых, поставили два новых котла. Во-вторых, установили уникальную автоматизированную систему фильтрации воды, которая не используется больше ни на одной котельной Волгограда. Кстати, это разработка волгоградских инженеров.

- Новые фильтры способны пропускать через себя 50 кубометров воды в час. Этого хватает, чтобы одновременно наполнить 250 квартирных ванн. К тому же система самостоятельно в заранее заданные промежутки времени умягчает воду для теплоносителя. А мягкая вода, как известно, продлевает жизнь котлов и тепловых сетей, - поясняют в «Концессии теплоснабжения».

Напомним, только в прошлом году «Концессии теплоснабжения» провели реконструкцию 9 котельных, в том числе: котельных № 1 и №4 в Кировском районе, а также № 101 в Центральном.

ИСТОЧНИК KP.RU