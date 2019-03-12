В Волгоград не впустили 12 тонн китайских игрушек
Не секрет, что большинство детских игрушек нынче везут в Россию из Китая. Вроде бы, ничего страшного. Вот только не все они попадают на наш рынок легально. Вчера, к примеру, на трассе «Волгоград-Астрахань» задержали фуру, в которой было более 12 тонн игрушек, нелегально ввезенных в Россию. Задержала китайский товар мобильная группа Астраханской таможни.
Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, при проверке товаросопроводительных документов выяснилось, что игрушки ввезли к нам из Китая с нарушением требований таможенного законодательства. Если точнее, товар не прошел таможенное декларирование. Но хуже то, что часть этих китайских игрушек – дешевая подделка. Проще говоря – контрафакт.
А везли в Волгоград как раз то, что любит наша детвора: игровые наборы, радиоуправляемые автомодели и квадрокоптеры, фигурки животных из прорезиненной ткани и комплекты.
- По данному факту завели дело об административном правонарушении по статье «Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка», - уточняют в Астраханской таможне.
ИСТОЧНИК KP.RU