2019-03-12T14:19:51+03:00
Общество

В Волгоград не впустили 12 тонн китайских игрушек

Фуру с нелегальными куклами и радиомашинками задержали на трассе «Волгоград-Астрахань»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Астраханской таможни.Фото Астраханской таможни.
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Не секрет, что большинство детских игрушек нынче везут в Россию из Китая. Вроде бы, ничего страшного. Вот только не все они попадают на наш рынок легально. Вчера, к примеру, на трассе «Волгоград-Астрахань» задержали фуру, в которой было более 12 тонн игрушек, нелегально ввезенных в Россию. Задержала китайский товар мобильная группа Астраханской таможни.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, при проверке товаросопроводительных документов выяснилось, что игрушки ввезли к нам из Китая с нарушением требований таможенного законодательства. Если точнее, товар не прошел таможенное декларирование. Но хуже то, что часть этих китайских игрушек – дешевая подделка. Проще говоря – контрафакт.

А везли в Волгоград как раз то, что любит наша детвора: игровые наборы, радиоуправляемые автомодели и квадрокоптеры, фигурки животных из прорезиненной ткани и комплекты.

- По данному факту завели дело об административном правонарушении по статье «Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка», - уточняют в Астраханской таможне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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