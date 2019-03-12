2019-03-12T12:49:36+03:00
Общество

Сарпинский остался без генеральной уборки

Огромный речной остров в Волгограде по-прежнему остается кладбищем мусора
Светлана КИРИЛЛОВА
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Пока Сарпинский останется с мусором.Пока Сарпинский останется с мусором.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На сайте госзакупок завершился выбор компании, которая должна очистить волгоградский остров Сарпинский от мусора. Итоги работы комиссии более чем печальные. На конкурс была подана всего одна заявка, и та не соответствует установленным требованиям. Как сообщает «КП-Волгоград», электронный аукцион признан несостоявшимся. Так что речной остров-гигант встречает весну без генеральной уборки.

До конца июня 2019 года администрация города планировала очистить крупный речной остров, входящий в состав Кировского района Волгограда, от десятка свалок общим объемом около 1174 кубометра. На это планировали потратить более одного миллиона ста тысяч рублей. Два самых больших загрязнения, общей площадью две тысячи квадратных метров, находятся на территории старой силосной ямы хутора Рыбовод и недалеко от кладбища. Всего своей участи на захламленной территории ожидают 3250 кубических метров мусора. С началом дачного сезона эта цифра изменится в большую сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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