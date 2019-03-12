Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с маршруткой под Волгоградом

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-12T11:29:10+03:00

Один пассажир иномарки погиб на месте, второй - в больнице. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В столкновении автобуса с иномаркой и тягачом погибли два человека, еще несколько получили травмы

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Следователи ГСУ регионального Главка обращаются к волгоградцам, которые, возможно, были свидетелями смертельной аварии на московской трассе Р-22 «Каспий», случившейся 6 января 2019-го. В тот день примерно в 10.45 на этой дороге столкнулись автобус «Мерседес Бенц 223602», «Форд Фокус» и «МАЗ». В жестокой аварии погибли два человека: один пассажир легковушки скончался на месте ДТП, второй умер позже в больнице. Травмы также получили несколько пассажиров автобуса, который следовал из Волгограда в Воронеж. По факту ДТП завели уголовное дело.

Как установили следователи, спровоцировал аварию 54-летний водитель автобуса, который пошел на обгон и выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. На «встречке» он почти лоб в лоб врезался в иномарку, а потом и в грузовой седельный тягач.

Виновником аварии стал водитель автобуса, который выехал на встречную полосу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Просьба пассажиров «Мерседес Бенц 223602» обратиться в следственное управление ГУ МВД по Волгоградской области, - обращаются через СМИ в ведомстве.

Обращаться следует по адресу: Волгоград, улица Голубинская, 8, кабинет 33 к следователю Ануфриевой Надежде Андреевне, телефон: 30-41-75.

ИСТОЧНИК KP.RU