Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с маршруткой под Волгоградом
Следователи ГСУ регионального Главка обращаются к волгоградцам, которые, возможно, были свидетелями смертельной аварии на московской трассе Р-22 «Каспий», случившейся 6 января 2019-го. В тот день примерно в 10.45 на этой дороге столкнулись автобус «Мерседес Бенц 223602», «Форд Фокус» и «МАЗ». В жестокой аварии погибли два человека: один пассажир легковушки скончался на месте ДТП, второй умер позже в больнице. Травмы также получили несколько пассажиров автобуса, который следовал из Волгограда в Воронеж. По факту ДТП завели уголовное дело.
Как установили следователи, спровоцировал аварию 54-летний водитель автобуса, который пошел на обгон и выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра. На «встречке» он почти лоб в лоб врезался в иномарку, а потом и в грузовой седельный тягач.
Виновником аварии стал водитель автобуса, который выехал на встречную полосу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
- Просьба пассажиров «Мерседес Бенц 223602» обратиться в следственное управление ГУ МВД по Волгоградской области, - обращаются через СМИ в ведомстве.
Обращаться следует по адресу: Волгоград, улица Голубинская, 8, кабинет 33 к следователю Ануфриевой Надежде Андреевне, телефон: 30-41-75.
ИСТОЧНИК KP.RU