У больницы №15 на юге Волгограда обновят дорогу и парковку

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-12T10:58:19+03:00

В ближайшие пять лет обновить обещают и саму больницу и территорию вокруг. Фото администрации ВО.

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В ближайшие годы в модернизацию и переоснащение больницы №15, расположенной в Красноармейском районе Волгограда, обещают вложить два миллиарда рублей. На ее базе сделают центр амбулаторной онкологической помощи и региональный сосудистый центр. Планы грандиозные, поэтому сегодня, 12 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поехал в больницу с подчиненными осматривать фронт работ. И первое на что обратил внимание – разбитая подъездная дорога и парковка. И уже дал поручение решить этот вопрос с администрацией Волгограда в рамках развития инфраструктуры Красноармейского района.

Обещают сделать и нормальную парковку у медучреждения. Фото администрации ВО.

Говорят, решат и проблему с очередями в регистратуру. Фото администрации ВО.

Кроме того, с 2019 года стартует капитальный ремонт и переоснащение четырехэтажного здания поликлиники, уточняют в администрации.

Добавим, больница №15 рассчитана на обслуживание более 50 тысяч жителей юга Волгограда, Светлоярского, Котельниковского, Октябрьского, Чернышковского, Суровикинского, Калачевского районов. В структуру медучреждения входят поликлиника на 600 посещений в смену с дневным стационаром, терапевтическими участками в поселках Южный и Соляной Красноармейского района, стационар на 585 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU