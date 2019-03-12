У больницы №15 на юге Волгограда обновят дорогу и парковку
В ближайшие годы в модернизацию и переоснащение больницы №15, расположенной в Красноармейском районе Волгограда, обещают вложить два миллиарда рублей. На ее базе сделают центр амбулаторной онкологической помощи и региональный сосудистый центр. Планы грандиозные, поэтому сегодня, 12 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поехал в больницу с подчиненными осматривать фронт работ. И первое на что обратил внимание – разбитая подъездная дорога и парковка. И уже дал поручение решить этот вопрос с администрацией Волгограда в рамках развития инфраструктуры Красноармейского района.
Обещают сделать и нормальную парковку у медучреждения. Фото администрации ВО.
Говорят, решат и проблему с очередями в регистратуру. Фото администрации ВО.
Кроме того, с 2019 года стартует капитальный ремонт и переоснащение четырехэтажного здания поликлиники, уточняют в администрации.
Добавим, больница №15 рассчитана на обслуживание более 50 тысяч жителей юга Волгограда, Светлоярского, Котельниковского, Октябрьского, Чернышковского, Суровикинского, Калачевского районов. В структуру медучреждения входят поликлиника на 600 посещений в смену с дневным стационаром, терапевтическими участками в поселках Южный и Соляной Красноармейского района, стационар на 585 коек.
ИСТОЧНИК KP.RU