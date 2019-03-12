Военные форсируют реку и разгребают завалы под Волгоградом

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-12T10:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Инженерно-саперные подразделения мотострелкового соединения ЮВО, базирующиеся на территории Волгоградской области, начали весенний полевой выход. В течение четырнадцати дней военные будут совершенствовать профессиональные навыки и обеспечивать действия мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. За две недели полевого выхода личный состав должен сдать специальные нормативы, доказав, что может уверенно переправлять людей и технику через водные преграды.

Во время весенних занятий военные усовершенствуют полученные во время службы навыки. Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе ЮВО, солдаты будут устанавливать заграждения, вместе с тяжелой техникой проделывать проходы в завалах, получат разрешение на поиск и уничтожение взрывоопасных предметов с помощью спецсредств.

В учениях задействуют специальные инженерные машины. Фото: ЮВО

Плюс к этому личный состав отработает навыки развертывания полевых электростанций и пунктов добычи и очистки воды. Всего в учениях задействуют свыше тысячи военнослужащих. Для технического обеспечения полевого выхода привлечено около трехсот единиц специальной инженерной техники, например, траншейные и котлованные машины БТМ-3 и МДК.

ИСТОЧНИК KP.RU