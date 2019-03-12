В пожаре на юге Волгограда пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-12T09:42:11+03:00

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ЧП случилось в конце дня 11 марта 2019 в Кировском районе Волгограда. Около половины десятого вечера поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире в четырехэтажке на улице Курчатова. В комнате площадью около двенадцати метров загорелись мебель и вещи. Приехавшие на вызов пожарные расчеты справились с огнем спустя 16 минут после получения тревожного сигнала. Пламя не успело сильно разгореться. Но к тому времени хозяин полыхавшей квартиры сильно надышался дымом и получил отравление продуктами горения. Его на карете «скорой» отвезли в больницу.

Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по региону, пожар на юге Волгограда случился из-за неосторожного обращения с огнем. Скорее всего, хозяин квартиры не затушил сигарету.

Увидели пожар - звоните по телефону «101».

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ИСТОЧНИК KP.RU