2019-03-12T09:40:31+03:00
Недвижимость

За протекающую крышу УК оштрафовали на 125 тысяч

В Волгограде ООО «Партнер» полгода не реагировала на обращение волгоградца
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Потолок в квартире пошел трещинами и потеками. Фото: ГЖНПотолок в квартире пошел трещинами и потеками. Фото: ГЖН
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Житель дома №7 на улице Фадеева в Красноармейском районе Волгограда еще в сентябре прошлого года пожаловался в свою управляющую компанию на текущую крышу. Но ООО «Партнер» на заявку не отреагировало и кровлю не отремонтировало. Письменное обращение волгоградца так и осталось без ответа. Теперь это бездействие обойдется УК в 125 тысяч рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональной инспекции госжилнадзора, за осень и зиму из-за текущей крыши в квартире волгоградца отслоилась и вздулась штукатурка на потолке, по стенам пошли трещины и потеки. Правда, еще до завершения проверки надзорного органа УК сделала ремонт и нарушения устранила. Вот только на заявку по поводу протечки кровли управляющая компания обязана была отреагировать и отремонтировать поврежденный участок в течение суток после обращения. Кроме того, ответ на любое поступившее от жильцов обращение должен быть дан в установленные сроки. Поэтому на ООО «Партнер» составили протокол за нарушение лицензионных требований. А мировой судья назначил компании 125 тысяч рублей штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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