Под Волгоградом поймали воров-барсеточников, обкрадывающих транзитные машины

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-12T09:28:05+03:00

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Несколько месяцев волгоградские правоохранители ловили воров, которые крали деньги из машин. Преступники караулили своих «жертв» возле рынков, торговых центров, придорожных кафе и мотелей. Выбирали преимущественно водителей, следующих транзитом, а также машины, не оборудованные сигнализациями. Когда владельцы авто отлучались, они при помощи отмычек вскрывали машины и забирали оставленные внутри кошельки, барсетки, сумки, и прочие ценности.

Воришками оказались три наших земляка: 67-летний камышанин и двое его знакомых – 47-и и 39-летние фроловчане. Известно, как минимум о трех эпизодах воровства, к которым они причастны.

Так, они похитили более 28 тысяч рублей у экспедитора, оставившего мужскую сумку под одеялом в спальном отсеке «ГАЗели», около 5 тысяч рублей из салона «Лады Калины», а также 40 тысяч рублей у водителя экспедитора «ГАЗ-3302», хранившего деньги в выдвижном ящике передней панели.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники вместе с нарядами ДПС задержали «барсеточников». На них завели уголовное дело по статье «Кража». Задержанных уже взяли под стражу, - уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.

Полиция не исключает, что число преступлений, которые они совершили гораздо больше. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU