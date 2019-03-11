2019-03-11T21:31:31+03:00
Происшествия

Пьяный волгоградец изуродовал припаркованную возле магазина машину

Он оторвал зеркала и помял двери автомобиля
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградец будет обязан возместить ущерб автолюбителю.Волгоградец будет обязан возместить ущерб автолюбителю.
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С заявление в полицию 47-летний житель Кировского района пришел 10 января ближе к полуночи. Мужчина рассказал, что стал жертвой «вандала».

Волгограде припарковал автомобиль «Дэу Нексия» возле торгового центра, а вечером решил его забрать. Но нашел ласточку совсем не в том состоянии, в котором оставил. В машине разбили стекла, оторвали зеркала, помяли двери. Вредитель успел скрыться. Но ненадолго. Его задержали через пару часов: опросили очевидцев, отсмотрели записи с камер.

Оказалось, машина попала под горячую руку и пьяную голову местного неработающего алкоголика. 30-летний местный житель шел через парковку, и на его пути вдруг появилось авто. Он посчитал, что техническое средство поставили как-то неправильно и за это «избил» автомобиль.

В отношении буйного волгоградца возбудили уголовное дело по статье: «умышленное повреждение чужого имущества. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Также он буде обязан возместить ущерб автолюбителю - 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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