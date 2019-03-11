Грузоперевозчик "сэкономил" на налогах почти 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:47 2019-03-11T20:03:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В последнее время в суды Волгоградской области все чаще поступают дела, касающиеся уклонения от уплаты налогов. Очередное пришло в Центральный районный суд. На скамье подсудимых – владелец грузовых машин. Его обвиняют в том, что он недоплатил налогов на 12 миллионов рублей.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что с 2015 по 2017 года мужчина подавал документы в налоговую с заведомо ложной информацией. Он указал, что привлекал к оказанию транспортных услуг 20 автотранспортных предприятий. На деле, те никогда с ним не работали. Из-за этого грузоперевозчик недоплатил НДС на 11,8 миллионов рублей.

Свою вину бизнесмен полностью отрицает, утверждает, что в бумагах достоверная информация. Но следователи нашли доказательство его вины. Как сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре по Волгоградской области, все имущество подозреваемого арестовано: машины и счета.

ИСТОЧНИК KP.RU