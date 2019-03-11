Не гоните: в Волгограде выставят передвижные камеры видеофиксации

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-11T17:08:57+03:00

Данные с передвижных камер автоматически поступают в центр ГИБДД. А гражданские люди следят только за их сохранностью. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Едва под весенним солнцем высохли волгоградские дороги, как увеличилось число «гонщиков». Чтобы приструнить любителей быстрой езды, в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках установят дополнительные передвижные камеры видеофиксации нарушений - КРИС-П. Появиться на улицах Волгограда они должны уже сегодня, 11 марта.

Камеры эти принадлежат региональному комитету информационных технологий. ГКУ «Безопасный регион» заключает контракт на обслуживание и охрану данной техники. Следить за ней в соответствие с контрактом будут гражданские лица. Но все данные с передвижных камер передаются в центр автоматической видеофиксации нарушений ПДД регионального ГИБДД. А уже ГИБДД рассылает письма с штрафами.

- От волгоградцев часто можно услышать жалобы - мол, возле передвижных камер нет табличек «ведется фотофиксация». Но, согласно ПДД , отсутствие таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» или разметки 1.24.4 не освобождает водителей от соблюдения требований правил дорожного движения и не может служить основанием для отмены постановления о наложении штрафа, вынесенного с использованием средства фотовидеофиксации, работающего в автоматическом режиме. и для временных комплексов наличие предупреждающих табличек не требуется, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU