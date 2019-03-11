Волгоградцы создадут уникальный мультфильм о родном городе

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-11T15:24:54+03:00

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Первую мультипликационную ленту о городе-герое создадут в продюсерском центре Сергея Мазанова и Школе-студии экранных искусств «Артлантида». Авторы проекта приглашают всех волгоградцев в возрасте от 12 лет принять участие в создании ленты «ВолгАРТ». Творческим горожанам предлагают изобразить главные исторические события в истории города и рассказать в своих картинах о современном городе на Волге, со всеми его достижениями и неповторимой атмосферой.

Автор проекта, журналист и продюсер Сергей Мазанов уточняет, что итогом совместной работы с волгоградцами станет единственный на сегодняшний день мультфильм о славном многовековом прошлом областной столицы, о самых необычных и узнаваемых пространствах Волгограда сегодняшнего. Идеи и работы участников конкурса оценит трио известных волгоградских художников. Мэтры живописи выберут десятку лучших работ, после чего пройдет народное голосование и определится победитель. Для автора лучшей работы организаторы приготовили щедрый подарок: бесплатное обучение на курсе комикса и анимации в школе-студии экранных искусств "Артлантида". Мультфильм о Волгограде специалисты продюсерского центра смонтируют из наиболее высоко оцененных рисунков. Предполагается, что эта лента будет одним из средств создания имиджа города.

СПРАВКА "КП"

Работы участников, выполненные в указанном формате, организаторы ждут на электронную почту проекта volgart-vlg@yandex.ru до 7 апреля 2019 года.

Минимальные технические требования к работам:

A4 (846 х 594 пикселя), JPG, TIFF, PNG, 300 dpi

ИСТОЧНИК KP.RU