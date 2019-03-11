Еда и алкоголь: на что волгоградцы тратят 16 тысяч в месяц

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-11T15:14:45+03:00

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На официальном сайте Волгоградстата появились данные о тратах волгоградцев в 4 квартале 2018 года. Согласно этой статистике в среднем на одного человека в месяц приходится 15 737 рублей различных расходов. Интересно распределение денежных ресурсов, потраченных жителями региона.

На первое место вышла покупка непродовольственных товаров, на которую волгоградцы выделяют почти 40% всех расходов. Вторым пунктом в числе самых значимых трат идет оплата продуктов питания и еды вне дома. В этом случае волгоградцы оставляют в кассах свыше 35% своих месячных затрат. Почетное третье место, съедая четверть расходуемых денег, занимает оплата различных услуг. Интересно, что в этот статистический период попала и покупка алкоголя. Согласно официальным данным, на крепкие напитки волгоградцы отправили почти 2,5% израсходованных за месяц денег.

ИСТОЧНИК KP.RU