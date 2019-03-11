В Астрахани замглавы администрации пойдет под суд за смерть ребенка на «заброшке»

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-11T14:51:50+03:00

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Бывший заместитель главы администрации муниципального образования «Город Астрахань» оказался на скамье подсудимых. Его обвиняют в смерти 13-летнего мальчика. Нет, он не убил его лично, но ребенок погиб именно из-за халатного отношения чиновника к работе.

Случилось это 12 июня 2017 года. В тот день мальчишка вместе с друзьями отправился в старое заброшенное здание бывшего Дома культуры в Ленинском районе Астрахани. Вход в аварийное здание оказался открытым, никто его не опечатывал и не охранял. Подростки залезли на чердак, расположенный на третьем этаже, и оттуда, оступившись, 13-летний мальчик упал. Друзья вызвали «скорую», но школьник получил травмы, не совместимые с жизнью. Ребенок скончался в карете неотложки.

Следователи доказали, что чиновник знал о здание ДК заброшено и представляет угрозу, но не принял мер к безопасному содержанию указанного имущества. Его будут судить по статье «халатность, повлекшей по неосторожности смерть человека». Дело с обвинительным заключением направили в суд.

- Ход расследования уголовного дела находился на особом контроле руководителя регионального следственного управления Ибрагима Могушкова, - уточняют в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU