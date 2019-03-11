Музей Машкова приглашает волгоградцев на выставку «Поп-арт»

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-11T14:49:00+03:00

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Поп-арт родился в Европе в 50-х годах прошлого столетия. Работы художников, творивших в традициях этого направления, хранятся в лучших музеях и частных коллекциях и с завидной регулярностью срывают солидные суммы на мировых аукционах. Как и следует из названия, поп-арт обращался к простым и повседневным образам: от комиксов и гамбургеров до холодильников и Кока-Колы. Выставка, посвященная этому направлению, откроется 20 марта в 17.00 в выставочном зале музея изобразительных искусств имени Машкова на Чуйкова, 37.

Как сообщает официальный сайт музея, одна из главных идей выставки – познакомить волгоградцев и гостей города с историей поп-арта. В экспозиции будут представлены собранные из разных источников графика, афиши, коллекционные плакаты и литографии. Всего вниманию посетителей представят около 80 экспонатов. Организаторы обещают, что «свои» экспонаты в стиле поп-арт найдут даже поклонники The Beatles и Roling Stones. Судя по восторженным отзывам волгоградцев в группе музея в соцсети «ВКонтакте», выставка обещает вызвать у жителей и гостей города значительный интерес.

ИСТОЧНИК KP.RU