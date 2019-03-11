Суд не отдал волгоградскую девочку отцу в Пакистан

СЕГОДНЯ 14:15 2019-03-11T14:15:18+03:00

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В Волгоградском областном суде развернулась борьба за маленькую девочку, мама которой живет в Волгограде, а папа - в Пакистане. Супруги давно разъехались, но официально брак не расторгли. Ребенок остался в России с мамой, а папа не помогал ни морально, ни материально. Женщина логично подала на развод и потребовала через суд положенные ей алименты. Но вместо помощи, в ответ папаша подал ответный иск. Он потребовал отдать дочь ему в Пакистан, мотивируя тем, что сможет обеспечить ей более обеспеченную жизнь.

Суд, как говорят, оказался «между двух огней». Чтобы принять верное решение оценили все: от качества жизни каждого родителя до возможностей дать ребенку должное воспитание и образование. И, учитывая малолетний возраст девочки и ее нуждаемость в материнской заботе, все-таки решил оставить малышку в Волгограде.

Кроме того, как рассказали «КП-Волгоград» в областном суде, пакистанец обязан будет выплатить алименты на содержание дочери в размере десяти величин прожиточного минимума для детей в Волгоградской области.

- Решение не вступило в законную силу, - уточнили в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU