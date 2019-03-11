Волгоградцы выздоравливают: в регионе стали меньше болеть гриппом
Согласно официальным данным, на десятой календарной неделе 2019 года уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей Волгоградской области можно оценить как неэпидемический. Еще одна хорошая новость связана, во-первых, со значительным снижением числа обратившихся за помощью к врачу (таких людей стало меньше на четверть), а во-вторых, с тем, что заболеваемость в регионе на 31% ниже эпидемического порога. Конечно, это не означает, что волгоградцы могут расслабиться и не заниматься профилактикой.
Несмотря на значительное улучшение общей ситуации, в области продолжает циркулировать целый ряд вирусов, например, гриппа типа А и различных рино- и бокавирусов. Карантин распространяется на 36 классов в 14-ти школах. Областное управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует вести здоровый образ жизни, а при появлении первых признаков болезни обязательно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU