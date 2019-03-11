2019-03-11T15:28:44+03:00
Здоровье

Волгоградцы выздоравливают: в регионе стали меньше болеть гриппом

Такие данные приводит официальный сайт Роспотребнадзора
Светлана КИРИЛЛОВА
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На больничном остается все меньше волгоградцев.На больничном остается все меньше волгоградцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Согласно официальным данным, на десятой календарной неделе 2019 года уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей Волгоградской области можно оценить как неэпидемический. Еще одна хорошая новость связана, во-первых, со значительным снижением числа обратившихся за помощью к врачу (таких людей стало меньше на четверть), а во-вторых, с тем, что заболеваемость в регионе на 31% ниже эпидемического порога. Конечно, это не означает, что волгоградцы могут расслабиться и не заниматься профилактикой.

Несмотря на значительное улучшение общей ситуации, в области продолжает циркулировать целый ряд вирусов, например, гриппа типа А и различных рино- и бокавирусов. Карантин распространяется на 36 классов в 14-ти школах. Областное управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует вести здоровый образ жизни, а при появлении первых признаков болезни обязательно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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