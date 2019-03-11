В Волжском пьяный парень пытался сбежать от полиции за рулем отцовского авто

СЕГОДНЯ 13:49 2019-03-11T13:49:58+03:00

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Утро 11 марта началось для волжского экипажа ДПС ОГИБДД с погони. Примерно в четыре часа утра гаишники, находясь на дежурстве, обратили внимание на «Ладу Гранта», которая неслась по городу. Когда машина не остановилась на перекрестке на красный сигнал светофора, полицейские ринулись за нарушителем. Несколько раз через громкоговоритель они потребовали водителя остановиться, но тот лишь прибавлял газ. Сколько продолжалась бы эта погоня, кто знает, но в какой-то момент «гонщик» не справился с управлением, и машина на полной скорости врезалась в бордюрный камень. И только, вылетев на тротуар, остановилась. Тут нарушителя и поймали.

«Гонщиком» оказался 22-летний волжанин. Он решил так покататься по ночному городу на машине своего отца.

- Как показала экспертиза, парень был пьян. По результатам проведенного освидетельствования на месте прибор показал 0,759 промилле, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - На водителя составили протокол за «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», а машину увезли на штрафстоянку.

Теперь этому любителю быстрой езды грозит немаленький штраф - тридцать тысяч рублей, и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/696449" frameborder="0"></iframe> В Волжском гаишники устроили погоню за пьяным водителем.

ИСТОЧНИК KP.RU