2019-03-11T10:39:56+03:00
Общество

В музее Машкова откроется выставка работ юных сталинградцев

Волгоградцы и гости региона увидят уникальные детские рисунки
Светлана КИРИЛЛОВА
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Около сотни работ юных сталинградских художников смогут увидеть жители области в Волгоградском музее изобразительных искусств имени Ильи Машкова. 11 марта в 17 часов откроется необычная экспозиция «Чемодан. Детский рисунок 50-х». Выставка будет работать в рамках грантового проекта «Первая улица Мира». На этой экспозиции, организованной при поддержке фонда Владимира Потанина, волгоградцы смогут погрузиться в художественный образ послевоенного Сталинграда и узнать о буднях жителей героического города.

Как сообщает официальный сайт администрации области, сотрудники музея стараются с помощью детских рисунков как можно больше рассказать об атмосфере городского пространства того города на Волге, каким видели его дети далеких 50-х годов. И эту атмосферу, созданную вдохновением юных сталинградцев, смогут ощутить наши современники. Посетить выставку можно будет до 7 апреля по адресу: проспект Ленина, 21. Напомним, что экспозиция станет только одним из мероприятий в рамках проекта. В марте ожидается целый ряд значимых событий, например, лекция «Актрисы сталинградских театров» или авторская пешеходная экскурсия по улице Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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