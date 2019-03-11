За сутки в авариях пострадали два волгоградских ребенка

СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-11T10:02:37+03:00

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Опять по вине нерадивых волгоградских водителей в авариях пострадали маленькие дети. За минувшие сутки 10 марта сразу два ребенка оказались на больничной койке. Так, 5-летняя девочка получила травмы в ДТП, которое произошло в Волжском. Случилось это примерно в три часа дня. 39-летний водитель «Рено Логан» мчался по улице Севастопольской в сторону улицы Пушкина. Видимо, торопился, потому как не пропустил «Фольксваген Пассат» и врезался в него буквально на полном ходу. 25-летний водитель иномарки отделался испугом, а вот его 5-летняя пассажирка пострадала.

Второй ребенок - 4-летний мальчик - оказался под колесами из-за зевак-родителей. Взрослые упустили момент, когда ребенок выскочил на проезжую часть, по которой, на беду, ехал «УАЗ-Патриот». 54-летний водитель резко нажал на тормоз, но избежать наезда уже не смог.

- Мальчишку с синяками и ушибами госпитализировали в больницу, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU