2019-03-11T09:17:31+03:00
Происшествия

Под Волгоградом вместе с деревянным домом сгорел мужчина

Пожарные не успели спасти хозяина
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Деревянный дом сгорел стремительно.Деревянный дом сгорел стремительно.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Ночь с 10 на 11 марта выдалась у волгоградских спасателей тяжелой: пожар унес жизнь человека. К сожалению, сообщение о возгорании поступило слишком поздно и спасти хозяина дома не удалось.

Тревожное сообщение пришло в 03.43 из хутора Новомаксимовский Суровикинского района. Загорелся дом на улице Западная. Дом был деревянный, потому вспыхнул как спичка. К прибытию пожарных расчетов он уже полыхал по всей площади. Спасатели смогли попасть внутрь только после того, как полностью потушили огонь. На ликвидацию пожара у них ушло 20 минут. Уже на пепелище они обнаружили тело мужчины.

- Причины пожара устанавливаются, - уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

А в Волгограде вечером 10 марта пожарным пришлось тушить «ГАЗель», которая вспыхнула на улице Джамбула Джабаева в Советском районе. Загорелась машина, как уже известно не сама. В сводке волгоградских спасателей причина указана, как «неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом». Проще говоря, автомобиль подожгли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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