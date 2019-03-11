В Астрахани телефонистка сдала знакомому детализацию звонков его подруги

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-11T08:59:18+03:00

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В порыве ревности люди, как известно, готовы на многое. В Астрахани, например, мужчина так не доверял своей возлюбленной, что решил отследить все ее телефонные звонки и сообщения. А чтобы обойти пароли на ее телефоне, придумал другую схему. Он подговорил свою знакомую, которая работала в компании оператора сотовой связи, чтобы та предоставляла ему детализацию звонков любимой девушки. Подруга согласилась, и предоставляла ему данные с января по май 2017 года, чем нарушила тайны телефонных переговоров.

А нарушение тайны телефонных переговоров - это уголовная статья. Видимо, девушка заподозрила «милого» в прослушке и написала соответствующее заявление в полицию.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, на сотрудницу одной из крупнейших телекоммуникационных компаний завели уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.

- Астраханке грозит крупный штраф, - уточняли в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU