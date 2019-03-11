Держитесь крепко: в Волгограде будет бушевать ураганный ветер

СЕГОДНЯ 08:30 2019-03-11T08:33:22+03:00

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Утро понедельника 11 марта началось в Волгограде не по-весеннему: дождь, слякоть, да еще и сильный ветер. Причем ветер, судя по прогнозам, еще усилится до урагана. В ГУ МЧС по Волгоградской области уже предупреждают о возможных последствиях этой стихии.

Как уточняют в Волгоградском ЦГМС, в ближайшие сутки 11 марта на территории Волгоградской области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 18-23 метров в секунду. Дождь, правда, к вечеру прекратится.

Единственное, что радует: на улице будет тепло. Столбик термометра сегодня днем будет колебаться на отметках +8…+10 градусов. К ночи температура снизится, и опять пойдет дождь.

Так что зонтики далеко не прячьте. А волгоградские спасатели настоятельно рекомендуют обходить все шаткие конструкции, и не парковать машины под старыми деревьями и бордами.

- Если увидите оборванные провода линий электропередачи или другие повреждения энергетических объектов, не приближаться к ним, а сообщите о неисправностях в региональную энергетическую компанию МРСК Юга по телефону 8-800-100-70-60, - призывают волгоградцев в ГУ МЧС по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU