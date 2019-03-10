2019-03-10T17:14:05+03:00
Общество

Главный стадион Волгограда готовится к футбольному сезону

Бригады проводят уборочные работы на территории
Юлия Данильченко
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Стадион "Волгоград Арену" готовят к футбольному сезону. С наступлением тепла здесь трудятся рабочие и спецтехника. Бригады из сорока человек убирают песчано-грунтовые наносы и смет, а также чистят ливневую канализацию. Параллельно дорожные службы убирают рокадную дорогу.

Активные работы ведутся и в других частях города-героя: проспектах Ленина, Жукова, улице Исторической. Всего на магистралях работают 60 единиц спецтехники.

- Как отмечают специалисты, на обновленных дорогах уборка становится особенно эффективной. Благодаря комплексной реконструкции, проведенной на городской улично-дорожной сети в предыдущие годы, содержать эти объекты теперь гораздо проще. Там, где трудно применить спецтехнику, уборку проводят вручную, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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