Весенний ремонт: волгоградский проспект Жукова приводят в порядок

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-10T15:27:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На проспекте Жукова в Волгограде кипят работы: дорожники МУП "Северное" латают дыры, которые появились после таяния снега. До весеннего ремонта инспекционная комиссия проверила главные магистрали города-героя и обозначила все дефекты на дорогах. Теперь их предстоит устранить в рамках гарантийного обслуживания, который по договору длится четыре года. Делается он за счет подрядчика.

- Качество восстановительных работ на улично-дорожной сети города за последние годы значительно выросло. Это подтверждают итоги обследований: проверка, проведённая осенью 2018 года, показала, что площадь выявленных дефектов на дорогах, восстановленных в 2015-2017 годы, составила порядка 0,1 процента от общего объема, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе городской администрации.

Комплексный ремонт проведут на 39 улицах в разных районах Волгограда. В перечне работ не только устранение дефектов на дорожном полотне, но и замена тротуаров, остановочных площадок, примыканий второстепенных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU