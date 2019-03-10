2019-03-10T12:32:54+03:00
Общество

«Сообщи, где торгуют смертью»: в Волгограде проходит антинаркотическая акция

Горожан просят сообщать о фактах преступления на «горячую линию»
Юлия Данильченко
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Волгоградская полиция присоединилась к первому этапу Всероссийской антинаркотической акции. В рамках мероприятия организована "горячая линия", которая будет работать с 11 по 22 марта. Пообщаться с экспертами можно по разным вопросам.

- Граждане могут сообщить информацию о фактах совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, задать вопросы по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимых, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

74-38-15 - ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер»

72-38-45 - ГБУЗ «Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»

76-07-52 - ГКУСО «Волгоградский областной центр психолого-педагогической помощи населению»

98-33-53 - некоммерческое партнерство Волгоградского реабилитационного центра «Альтернатива»

50-50-23 - некоммерческий фонд «Здоровое поколение»

ИСТОЧНИК KP.RU

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