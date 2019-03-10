На "Волгоград Арене" выявили нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-10T12:14:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Арбитражный суд Волгоградской области оштрафовал ФГУП "Спорт-Инжиниринг" на 51 тысячу рублей за игнорирование требований Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. С 11 января по 7 февраля 2019 года сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что застройщик стадиона "Волгоград Арена" не устранил нарушения, выявленные в августе 2018 года.

Работы по монтажу приточных установок, тепловой изоляции воздуховодов, систему приточной вентиляции либо не соответствуют проектной документации, либо смонтированы не по проекту. Но самое грубое нарушение касается пожарной безопасности. Например, ширина эвакуационных путей с трибун меньше метра, система противодымной вентиляции не обеспечивает удаление дыма,

- При визуальном осмотре объекта капитального строительства было установлено, что нарушена целостность конструктивной огнезащиты воздуховодов систем противодымной вентиляции, в том числе опор и разъемных соединений воздуховодов, - говорится в решении суда.

Но предприятие не исправило найденные нарушения и по решению арбитражного суда было оштрафовано.

ИСТОЧНИК KP.RU