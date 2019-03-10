2019-03-10T10:39:57+03:00
Политика

Офицеры под Волгоградом впервые сразятся в троеборье

В состязании примут участие военные из Волгоградской и Ростовской областей
Юлия Данильченко
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Правила довольно строгие: дается всего одна попытка.Правила довольно строгие: дается всего одна попытка.
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На базе соединения Южного военного округа в Волгоградской области впервые состоится чемпионат 8-ой общевойсковой армии по троеборью. В нем примут участие не только волгоградские мотострелки, но и офицеры из Ростовского региона. Всего сформировано девять команд из пятидесяти контрактников.

- Военнослужащие будут соревноваться в стрельбе из автомата АК-74, по скоростной стрельбе на дальность 200 метров, метании гранаты РГД-5 на дальность и точность, совершение марш-броска на 3 километра в полной выкладке. Соревнования будут проводиться в командном и личном первенстве, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Минобороны.

Правила довольно строгие: дается всего одна попытка. Тот, кто наберет больше очков, и победит. А в конце мая в Севастополь отправятся лучшие по итогам этого соревнования, где состоится чемпионат ЮВО по офицерскому троеборью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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