2019-03-10T09:39:48+03:00
Общество

Образовательный форум в Волгограде соберет больше сотни организаций

Он пройдет на стадионе "Волгоград Арена"
Юлия Данильченко
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20 марта на стадионе "Волгоград Арена" стартует форум "Образование-2019". Участие в нем примут более сотни образовательных организаций Волгоградской области. Участники обсудят реализацию предстоящих региональных проектов в рамках нацпроекта "Образование", которых насчитывается восемь, а также обменяются опытом.

- Деловую программу мероприятия дополнит работа интерактивных демонстрационных площадок — этот формат особенно востребован у старшеклассников и родителей. На стендах учебных заведений выпускники смогут получить ответы на вопросы, связанные с выбором специальности, пройти профессиональные пробы и принять участие в мастер-классах, отметили в пресс-службе областной администрации.

Финансировать проекты будет федеральная казна. На эти цели уже выделили 455 миллионов рублей. За эти деньги воплотят в жизнь проекты "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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