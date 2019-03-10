Под Волгоградом столкнулись фура и иномарка: двое погибли

СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-10T10:48:59+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло две аварии, в которых погибли и пострадали люди. ДТП со смертельным исходом случилось в Суровикинском районе накануне, 9 марта.

Как установили сотрудники ГИБДД, около двух часов дня 63-летний водитель за рулем "Фольксваген Поло" ехал по трассе "Волгоград-Каменск-Шахтинский" со стороны Ростова в сторону Волгограда. На 158-м километре дороги он решил пойти на обгон и выехал на полосу встречного движения.

- При выезде на федеральную трассу "Волгоград - Каменск-Шахтинский" не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной "Скания", под управлением 59-летнего водителя, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге 63-летний водитель погиб на месте до приезда врачей, скончался и его пассажир. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства смертельного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU