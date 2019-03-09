Под Волгоградом 80 мотострелков вязли автоматы Калашникова

СЕГОДНЯ 17:36 2019-03-09T18:21:01+03:00

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Сегодня, 9 мая, на полигоне Прудбой под Волгоградом завершился чемпионат по стрельбе из штатного оружия. Участникам, а их насчитывалось почти сто, предстояло побороться за звание лучшего в нескольких состязаниях на меткость и скорость.

Начались соревнования два дня назад и проходили в несколько этапов.

- В течение двух дней военнослужащие состязались в стрельбе из автомата Калашникова на дистанции 100 метров, и из пистолета Макарова – на 25 метров. Участники соревнований вели огонь по неподвижным мишеням - грудным фигурам с кругами - из положения, стоя с колена и лежа, а также выполняли самое динамичное упражнение – скоростную стрельбу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Судьи выбирали победителей по количеству выбитых очков. Кстати, чемпионат проходил в военной форме без использования спортивного инвентаря.

ИСТОЧНИК KP.RU