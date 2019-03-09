На волгоградских дорогах началась весенняя уборка

СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-09T15:33:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Как только в Волгограде установилась плюсовая температура дорожным службам снова приходится работать, только не снег чистить, а убирать накопившийся за зимний период песок. Пока в планах привести в порядок только основные магистрали: Первую, Вторую и Нулевую Продольные, а также проспект Жукова.

На работы выделили пять подметательно-вакуумных машин. Они присоединились к погрузчикам и самосвалам, которые убирают песчано-грунтовые наносы. Специальные малые машины убирают тротуары города-героя.

- Комплексно отремонтированные в последние три года дороги стали не только безопаснее и удобнее для автомобилистов – дорожники отмечают, что обновленные магистрали значительно легче убирать, ровное полотно улиц привести в порядок после зимы проще и быстрее. На отдельных участках, где затруднительна работа спецтехники, очистку проводят вручную, - отметили КП-Волгоград в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU