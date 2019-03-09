Медицину в села: для жителей Волгоградской области возведут 50 ФАПов

СЕГОДНЯ 13:57 2019-03-09T14:43:06+03:00

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Вопрос медицинской помощи особенно остро стоит в отдаленных деревнях и селах Волгоградской области. Порой добраться до районной больницы нет возможности, поэтому проблему решают другим путем: строят специальные фельдшерско-акушерские пункты.

В 2019 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" таких модулей возведут еще 50 штук. Это на 6 объектов больше, чем планировалось изначально. Документацию уже направили в Минстрой, в ближайшее время начнутся работы.

- В результате модернизации системы здравоохранения, которая началась в 2014 году, были проведены ремонтные работы более чем в 400 медицинских учреждениях на общую сумму свыше двух миллиардов рублей. В 2018 году закуплены 19 модульных ФАПов для 12 районов области, решен вопрос о финансировании строительства и других фельдшерско-акушерских пунктов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

К 2024 году в регионе реализуют 42 проекта в области здравоохранения общей стоимостью 13 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU