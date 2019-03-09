2019-03-09T12:34:24+03:00
Общество

Волгоградский Роспотребнадзор предупреждает о мошенниках

Неизвестные предлагают пакет документов для уголка потребителей за 2 тысячи
Юлия Данильченко
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После того, как ряду волгоградских предприятий посыпались предложения о платных услугах от якобы Роспотребнадзора, в адрес ведомства накопилось немало претензий. Но вскоре выяснилось: в деле замешаны мошенники.

Схему, которую используют аферисты, не нова: люди представлялись сотрудниками надзорного органа и предлагали за две тысячи рублей купить пакет документов для уголка потребителей, иначе организации грозили проверки и штрафы. Жертвами мошенников стали и маленькие ИП, и руководители среднего и малого бизнеса. В связи с этой ситуацией областной Роспотребнадзор предупреждает:

- Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области разъясняет, что не занимается распространением документов и не оказывает платные услуги. Обо всех случаях обмана путем злоупотребления доверием, совершенных с целью хищения денежных средств и иными целями, необходимо незамедлительно информировать правоохранительные органы с последующим представлением информации в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по телефону доверия 8(442) 23-21-49, горячей линии 8(442) 24-36-30, факсу 8(442) 24-36-47, через сайт Управления www.34.rospotrebnadzor.ru, - пояснили КП-Волгоград в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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