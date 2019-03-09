2019-03-09T10:18:44+03:00
Происшествия

За уличный грабеж под Волгоградом мужчине грозит 8 лет колонии

Рецидивист украл у пенсионерки сумку с деньгами
Юлия Данильченко
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Уголовное дело по статье "Грабеж" возбудили полицейские Руднянского района Волгоградской области в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчина осмелился напасть на 65-летнюю пенсионерку посреди улицы, на глазах у очевидцев.

Как уже установили правоохранители, 8 марта женщина шла по своим делам, как вдруг незнакомец выхватил из ее рук сумку. Там находились личные вещи и кошелек с деньгами. По словам потерпевшей, там находилось 7,5 тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятия следственно-оперативной группой по «горячим следам» по подозрению в причастности к совершенному преступлению был задержан ранее неоднократно судимый 45-летний местный житель. В содеянном задержанный сознался, ему избрана мера пресечения в виде ареста, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Теперь подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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