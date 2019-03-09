8 марта в Волгоградской области обошлось без аварий

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-09T09:11:12+03:00

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Такое бывает редко, но в Международный женский день произошло: 8 марта 2019 года в Волгоградской области не зафиксировано ни одной аварии с пострадавшими. Это заслуга не только аккуратных и внимательных водителей, но и сотрудников ДПС, которые ведут дополнительные патрулирования. Стражи порядка массово останавливают и проверяют волгоградцев за рулем автомобиля.

- В выходные и праздничные дни Госавтоинспекция на дорогах областного центра, населенных пунктов области проводит проверки водителей на предмет выявления нарушений ПДД, непосредственно влияющих на состояние аварийности, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Водителей проверяют на трезвость, а также наличие прав и, конечно, соблюдение ПДД. Очевидно, такие рейды снижают аварийность. Полицейские просят сообщать о пьяных водителях на телефон доверия Главка 30-44-44, телефон дежурной части ОблГАИ-33-24-31 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU