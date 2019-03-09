2019-03-09T08:36:03+03:00
Общество

Безопасность на трассах Волгоградской области обеспечивают 30 спецмашин

Дорожники продолжают обрабатывать дороги, чтобы сократить количество аварий
Юлия Данильченко
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Неделя весны позади, но для дорожников это еще не конец сезона по борьбе с гололедом. Конечно, в Волгограде уже нет снегопадов, однако на трассах области по-прежнему бывает опасно: сугробы по обочинам тают и подмерзают.

- 30 единиц спецтехники работали в минувшие сутки на автомобильных дорогах Волгоградской области. Для обработки дорожного полотна использовано 25,6 тонн противогололедных материалов. Контроль за состоянием дорог проводится в круглосуточном режиме, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Основная часть машин работает в Жирновском, Камышинском, Быковском и Палласовском районах. Контроль за состоянием дорог проводится каждый день. Погрузчики, КДМ, автогрейдеры, тракторы и бульдозеры находятся в полной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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